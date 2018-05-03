Yunanistan'a geçen Türk işçiye 5 ay hapis cezası

03 Mayıs 2018

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nda yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçen belediye işçisi 5 ay hapis cezasına çarptırılırken, ceza 3 yıl ertelendi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, dün Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan tarafına geçtiği gerekçesiyle Yunan askerler tarafından gözaltına alınan 38 yaşındaki belediye işçisi, bugün çıkarıldığı Orestiada mahkemesince Yunanistan'a yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulunarak, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 euro para cezasına mahkum edildi.

Mahkeme, işçinin yanında, gözaltına alındığı sırada kullandığı iş makinasının aidiyetiyle ilgili belge bulunmaması nedeniyle araca el konulmasını da kararlaştırdı.

Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'nun da izlediği duruşmada, mahkeme kararının açıklanmasının ardından Oristiada bölgesindeki göçmen kampına sevk edildiği belirtilen işçinin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Haberlerde, ismi Musa Alerik olarak geçen işçinin, mahkemedeki ifadesinde, "Edirne Belediyesi adına gümrük sahasındaki tampon bölgede çalışırken yanlış manevra sonucu bir metre kadar Yunan tarafına geçtiğini fark ettiğini ancak geri dönmek isterken Yunan askerlerince gözaltına alındığını" söylediği ifade edildi.

Dün Pazarkule Sınır Kapısı'nda gümrüklü sahada iş makinasıyla (kepçe) çalışırken yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçen kepçe operatörü işçi, Yunan askerlerince gözaltına alınmış, bir süre Kastanies Sınır Kapısı'ndaki karakolda tutulan işçi daha sonra Oristiada kentine götürülmüştü.

Kaynak: AA