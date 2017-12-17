Yunanistan'da DHKP-C'den Erdoğan'a suikast planı iddiası

17 Aralık 2017

Yunanistan'da yakalanarak tutuklanan terör örgütü DHKP-C'nin 9 üyesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu iddia edildi.

To Vima gazetesinin emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, terör örgütü DHKP-C zanlılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir saldırı planladıkları ileri sürüldü.

Haberde, Yunan polisinin (ELAS) düzenlediği operasyonda ele geçirilen notlarda, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a roketatar, el bombaları ve molotofkokteyleri ile bir suikast planladığını gösteren bir taslağın ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

Saldırı planında Erdoğan'a "Akrep" kod adının verildiği belirtilen habere göre, Cumhurbaşkanının konvoyunun geçişi sırasında iki taraftan roketatarlarla saldırı gerçekleştirilecek ve bir grup örgüt üyesi ise aracın arkasından saldırıya devam edecekti.

Haberde, emniyet güçlerinin, Atina'nın doğusundaki Parnitha Dağı eteklerinde gömülü olduğu tahmin edilen roketatar ve mühimmatların bulunması için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi Türk vatandaşı, tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.

Yakalanan terör örgütü üyeleri arasında, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesinin de bulunması dikkati çekmişti.

Kaynak: AA