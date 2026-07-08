Yurdun doğusunda sağanak alarmı! 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, yurt genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Güney ve doğu kesimler ile Trakya'nın bazı noktalarında ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş hariç olmak üzere bölge genelinde, Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Kırklareli ve Edirne çevrelerinde, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimlerinde, ayrıca Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağını bildirdi. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde önemli bir değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların çoğu bölgede mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genel olarak kuzey yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

En yüksek sıcaklık Şanlıurfa'da

Meteoroloji'nin tahminlerine göre günün en yüksek sıcaklığı 39 derece ile Şanlıurfa'da ölçülecek. Diyarbakır'da 36, Denizli'de 36, Manisa ve Mardin'de 35, İzmir ve Muğla'da ise 34 derece sıcaklık bekleniyor.

Öte yandan Ankara'da hava 30, İstanbul'da 30, İzmir'de 34, Antalya'da 33 ve Erzurum ile Kars'ta 22 derece olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde sıcaklıkların daha düşük seyretmesi bekleniyor.