Yurt dışı oy verme işlemleri sürüyor: Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için oy verme süreci bugün itibarıyla başladı. Oy kullanılan merkezlerde uzun kuyruklar oluştu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'na erken saatlerde geldiler. Oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdular.

İstanbul Havalimanı'nda oy kullanma işlemleri başladı

Türkiye'nin en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde, geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu. Oy verme işleminden önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yeminin ardından sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı. Yurt dışı seçmenler, 08.00'dan itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, oylarını kullandı. Yurt dışı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi, 24 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak. Kullanılan oylar Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarıyla diplomat kuryeler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilecek. Oylar, 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza edilecek. Burada toplanan oylar daha sonra karayoluyla Ankara'ya gönderilecek

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı yurt dışı seçmen sınır kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanabilecek. İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 18 bini aşkın seçmen oy kullanmıştı.

İspanya’da oy verme işlemleri başladı

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ile Barselona Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine yerel saatle 08.00'de (TSİ 09.00) başlandı.

Kimliklerini ibraz ederek oy kullanabilen vatandaşlar, 22 Mayıs'a kadar 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

İspanya'da oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından 23 Mayıs sabahı Madrid ve Barselona'daki oylar, diplomatik kuryelerin eşliğinde Türk Hava Yolları tarifeli uçağıyla Türkiye'ye ulaştırılacak.

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili için yapılan ilk seçimde İspanya'da kayıtlı 5 bin 838 seçmenden 3 bin 510'u oy kullanmıştı.

Litvanya’da oy verme işlemleri başladı

Seçmenler, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 22.00'ye kadar sürecek. Litvanya'da oy verme işlemi 21 Mayıs'ta yerel saatle 22.00'da sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Litvanya'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 795 seçmen bulunuyor.

Litvanya'daki Türkler seçimin ilk turuna yüzde 73,21 katılım sağlamıştı.

Kazakistan’da oy verme işlemleri başladı

Seçmenler, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği ile Almatı ve Aktau Başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda TSİ 05.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Kazakistan’da başkent Astana’da 1578, Almatı’da 4008 ve Aktau’da 520 olmak üzere toplam 6 bin 106 kayıtlı Türk seçmen için, ülke genelindeki temsilciliklerde 3 sandık kuruldu.

Sandıklarda oy kullanma işlemi 22 Mayıs yerel saatle 22.00’de sona erecek.

Kazakistan’daki Türkler seçimin ilk turunda yüzde 40 dolayında katılım sağlamıştı.

Kırgızistan’da oy verme işlemleri başladı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 bin 119 seçmen için Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nde kurulan bir sandıkta oy verme işlemleri 21 Mayıs akşamına kadar sürecek.

Havanın güneşli olması nedeniyle oylamanın yapıldığı Büyükelçilik binası önünde seçmenler için gölgelik ve çok sayıda sandalye konuldu.

Kırgızistan'da yurt dışı kütüğüne kayıtlı Türk seçmenler seçimin ilk turunda yüzde 51,48 oranında katılım sağlamıştı.

Lübnan’da oy verme işlemleri başladı

Lübnan’da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gitti.

Seçmenler, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Lübnan'da toplam 8 bin 336 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Toplamda 73 ülkede kurulan sandıklarda 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında seçime katılım oranı yüzde 53,92 olarak kayıtlara geçti.