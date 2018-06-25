Yurt dışı seçim sonuçları belli oldu

25 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılım oranı olarak rekor kıran yurt dışı seçmeni, yüzde 59,4 oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullandı ve Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

AA muhabirinin resmi olmayan sonuçlardan derlediği bilgilere göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 seçmenin yaklaşık 1,5 milyonu sandıklara giderek seçimlere katılım oranını yüzde 50,07'ye çıkardı. Böylelikle yurt dışı seçmeni 2014'ten bu yana oy kullanabildiği seçimlerde rekor kırdı.

Seçmen yurt dışında 60 ülkede, 123 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullandı. Yurt dışı seçmen yüzde 59,4 oranında Erdoğan'ı destekleyerek, Türkiye ortalaması olan yüzde 52.59'u geride bıraktı.

Veriler, özellikle Avrupa'da bulunan yurt dışı seçmenin tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana yaptığını, Kuzey Amerika ülkeleri ABD ve Kanada'daki seçmenin ise CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi tercih ettiğini gösterdi.

Türkiye gümrük kapılarında oy kullanan yaklaşık 160 bin seçmenin ise yüzde 52,4 oranıyla Erdoğan'ı desteklediği görüldü.

Türk nüfusun yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde Erdoğan birinci oldu

En fazla Türk nüfusun bulunduğu ülke olan Almanya'da seçmenin yüzde 45,74'ü sandığa giderken, oy tercihlerinin yüzde 64,78'si Erdoğan'dan yana oldu.

Almanya'nın ardından en fazla Türk nüfusuna sahip Fransa'da da benzer bir sonuç ortaya çıktı. Fransa'daki Türk seçmenin yüzde 47,31'i oy kullanarak tercihini yüzde 63,68 ile Erdoğan için kullandı.

Türk nüfusu açısından üçüncü sırada yer alan Hollanda'da seçmenin yüzde 73,03'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi.

Aşırı sağcı hükümetle beraber ırkçı ve İslamafobik söylemin artarak Müslüman toplum üzerinde baskı yarattığı Avusturya'da ise seçmenin yüzde 48,95'i oy kullandı ve Erdoğan için oy oranı yüzde 72,34'e yükseldi.

Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinden Belçika ise yine Erdoğan'a en fazla destek veren ülke olarak çıktı. Belçika'daki Türk seçmenin yüzde 53,64'ü sandığa gitti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen oy oranı yüzde 74,85 oldu.

Avrupa genelinde İsviçre, Norveç, Danimarka, İsveç'te Erdoğan oyları başı çekerken, Balkanlar'da da Makedonya ve Bosna Hersek'teki seçmen Erdoğan'ı destekledi.

Dünya genelindeki Türk seçmenin tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullandığı ülkeler arasında ise Avustralya, Sudan, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Cezayir, Azerbaycan Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan yer aldı.

ABD ve Kanada İnce'yi tercih etti

Avrupa'nın aksine, özellikle ABD ve Kanada'da yaşayan Türk seçmenin tercihini cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den yana yaptığı görüldü.

ABD'de bulunan yaklaşık 31 bin seçmenin yüzde 29,55'i oy kullandı. ABD'deki Türk seçmenin yüzde 69,26'sı İnce derken, Erdoğan yüzde 17,26 ile ikinci sırayı aldı.

Türkiye geneli ortalamasında dördüncü sırada yer alan cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de ABD'de yüzde 6,86 oy alarak üçüncü sıraya yerleşti.

Kanada'da ise 12 bin 500 kayıtlı seçmenin yüzde 44,85'i sandığa giderek yüzde 53,2 oranıyla İnce'yi destekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 25,53 ile ikinci sırada yer aldı.

Demirtaş Irak ve Japonya'da ilk sırada yer aldı

Türkiye genelinde yüzde 8,4 oy alan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a ise en fazla destek Irak ve Japonya'dan geldi.

Irak'taki yaklaşık 350 kayıtlı seçmenin yüzde 10'unun oy kullandığı seçimlerde, Demirtaş'ın oyu yüzde 44,23 oldu. Irak'ta Demirtaş'ı, yüzde 31,27 ile Erdoğan takip etti.

Japonya'da ise yaklaşık bin 600 kayıtlı seçmenin yüzde 42,56'sı sandığa gitti. Türk seçmen Japonya'da yüzde 39,61 ile Demirtaş'ı desteklerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 38,5 ile ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA