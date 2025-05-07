Yurt dışından gelen 2 bin tondan fazla patates virüslü çıktı: Hepsi geri gönderildi

Türkiye’ye son iki ay içerisinde gemilerle Mersin Limanı’na getirilen tohumluk patateslerde yapılan kontroller sonrası büyük bir sağlık riski ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı bitki sağlığı inspektörleri tarafından yapılan denetimlerde 3 farklı ülkeden gelen ürünlerde virüs tespit edildi.

İskoçya’dan gelen 850 ton, Hollanda’dan gelen toplam 1.223 ton 150 kilogram ve Almanya’dan gelen 150 ton tohumluk patateste, “Potato leafroll polerovirus” (Yaprak kıvırcıklığı virüsü) ile “Tobacco rattle tobravirus” (Tütün çıngırak virüsü) saptandı. Toplamda 2 bin 223 ton 150 kilogramlık bu ürünlerin tamamı menşe ülkelerine geri gönderildi.

Patates üretiminde Türkiye kendine yetiyor

Türkiye’de patates üretimi, hem iç tüketimi karşılayacak hem de ihracata olanak tanıyacak düzeye ulaşmış durumda. Son beş yılda üretimi 1 milyon ton artan patateste, yıllık hasat 6 milyon tona yaklaştı. Ülkenin yeterlilik derecesi yüzde 103,6 olarak hesaplanırken, kişi başı tüketim de yıllık 52 kilograma çıktı.

En fazla üretim yapılan iller arasında başı çeken Niğde’yi; Kayseri, Afyonkarahisar, İzmir, Konya, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Bitlis ve Adana takip ediyor. Bu 10 il, toplam üretimin yaklaşık 5 milyon tonunu karşılıyor.

Ziraat Odası Başkanı: Patates tohumunu kendimiz üretiyoruz

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Patates tohumunu biz kendimiz üretiyoruz. Dışarıdan gelmesine hiç gerek yok” diyerek ithalata karşı uyarıda bulundu.

Doğan, “Eğer yurt dışında verimi yüksek, yeni bir çeşit üretilmişse, virüssüz olmak koşuluyla getirilebilir. Ancak virüslü ürünler diğer mahsullere de bulaşabileceğinden ülke tarımına büyük zarar verir” dedi.

Ziraat uzmanları da, ithal patatesin genellikle tohumluk olarak getirildiğini, bu miktarın toplam üretim içinde yüzde bir seviyelerinde kaldığını belirtiyor.