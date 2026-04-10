Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak! İşte bölge bölge hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede aralıklı yağış görülecek.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Doğu ve güneydoğuda kuvvetli yağış uyarısı

Yetkililer, özellikle Doğu Anadolu’nun büyük bölümü ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi. Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevreleri de riskli bölgeler arasında yer aldı.

Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Sıcaklıklar düşüyor, don riski artıyor

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Özellikle iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.

Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don riski nedeniyle üreticilere uyarı yapıldı.

Kuvvetli rüzgar etkisini artıracak

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Bu durumun çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.

Çığ tehlikesi sürüyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski devam ediyor. Uzmanlar, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

İstanbul’da yağmur etkili olacak

İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken, şehirde aralıklı yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Hava sıcaklığının 11 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Bölge bölge hava durumu öne çıkanlar:

Marmara: Yağmur ve sağanak etkili

Ege: İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar

Akdeniz: Doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak

İç Anadolu: Karla karışık yağmur ve yükseklerde kar

Karadeniz: Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar

Doğu Anadolu: Kuvvetli yağış ve kar

Güneydoğu Anadolu: Kuvvetli sağanak ve rüzgar