Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak: Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan tüm bölgelerde yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanakların etkili olacağı bildirildi.

Yüksek kesimlerde kar ve buzlanma uyarısı

Yüksek kesimlerde ise kış şartları yeniden kendini gösterecek. Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülürken, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat çekildi.

Meteoroloji, Hakkari çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Marmara ve Ege kıyılarında fırtına bekleniyor

Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi risklere karşı uyarı yapıldı.

Doğu bölgelerinde çığ tehlikesi sürüyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Uzmanlar, özellikle kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda bulunacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Yağışlar birçok bölgede etkili olacak

Bölgelere göre bakıldığında Marmara’nın doğusunda yağmur etkili olurken, Ege ve Akdeniz genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek. İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da da aralıklı yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’da ise yağışlar yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.