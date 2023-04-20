Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılacak oy pusulaları belli oldu: 1 metre uzunluğunda

Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılacak oy pusulasının basımına başlandı. AK Parti'nin YSK üyesi Recep Özel, Twitter hesabından oy pusulasını paylaştı.

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi ve AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, yurtdışı ve gümrüklerde kullanılacak oy pusulasını paylaştı. Özel pusulanın uzunluğunun 1 metre olduğunu ifade etti.

Özel, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçiminde kullanılacak oy pusulasının onayı YSK tarafından yapılmıştır. Yurt dışındaki seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımına başlanmış olup oy pusulasının boyutu 100 cm .(Bir metre)

Hayırlı olsun" dedi.