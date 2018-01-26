Yurtta hava durumu

26 Ocak 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Konya, Karaman, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların; Hakkari çevreleri ve Van'ın güneyinde yoğun kar şeklinde olmak üzere genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara'da karla karışık yağmur var

Çok bulutlu, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin edilen Marmara'da, rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı

Meteoroloji vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Yağışların Hakkari çevreleri ve Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif zirai don riski olduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3

İstanbul: Çok bulutlu, yerel olarak hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri hafif kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı bulutlu 8

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. 13

Antalya: Çok bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 5

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9