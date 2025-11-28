Meteoroloji'den sağanak yarış uyarısı: 28 Kasım 2025 hava durumu nasıl? İstanbul hava durumu!

Yurtta sağanak etkili olacak: Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı
Meteoroloji’den alınan son değerlendirmelere göre bugün Marmara, Ege kıyıları ve Akdeniz’in büyük bölümünde yağış görülecek. Hava sıcaklıkları ise halen mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıklarda belirgin bir düşüş beklenirken, ülke genelinde yer yer kuvvetli sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı, yer yer yoğun bulutlanma bekleniyor. Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’nin yanı sıra Manisa ve Antalya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış geliyor
Kıyı Ege ile Edirne çevresindeki yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceği ifade edilirken, rüzgârın çoğunlukla güney yönlerden hafif, yer yer orta şiddette eseceği bildirildi.
28 Kasım 2025 il il hava durumu ise şu şekilde:
ANKARA: 17, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 21, Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor
BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ADANA: 24, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 20, Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA: 16, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ: 15, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 15, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 22, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 17, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 23, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 20, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 10, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 11, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 7, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 11, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 18, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 16, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 16, Parçalı ve az bulutlu