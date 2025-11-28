Meteoroloji'den sağanak yarış uyarısı: 28 Kasım 2025 hava durumu nasıl? İstanbul hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı, yer yer yoğun bulutlanma bekleniyor. Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’nin yanı sıra Manisa ve Antalya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış geliyor

Kıyı Ege ile Edirne çevresindeki yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceği ifade edilirken, rüzgârın çoğunlukla güney yönlerden hafif, yer yer orta şiddette eseceği bildirildi.

28 Kasım 2025 il il hava durumu ise şu şekilde:

ANKARA: 17, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR: 21, Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor

BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ADANA: 24, Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 20, Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA: 16, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ: 15, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 15, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 22, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 17, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 23, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 20, Parçalı ve az bulutlu

RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM: 10, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 11, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 7, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 11, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 18, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 16, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 16, Parçalı ve az bulutlu