Yüzbinlerce kişi KPSS'de ter döktü

Ülke çapında ve KKTC'de 924 bin 168 adayın başvurduğu KPSS Lisans Sınavı için önce Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları yapıldı.

Genel Yetenek-Genel Kültür testi saat 10:15'te başladı. Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi. KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te.

Geç kalan alınmadı

Yurt genelinde erkenden okulların önüne gelen adaylar, burada sınav saatini bekledi.

Bazı illerde sınav giriş belgesi veya kimliklerini unutan adaylar ise hızla belgelerini tamamlamak için okuldan ayrıldı. Sınav giriş saati 10.00'dan sonra gelen adaylar, okullara alınmadı.

Sınav giriş kağıtlarıyla okul önünde sıraya giren adaylar, kontrollerin ardından sınavın yapılacağı salonlara alındı. Adayların üzerlerinde saat, takı ve benzeri eşyaların bulunmasına izin verilmedi.

Aileler dışarıda çocuklarını bekledi

Yanında çanta, gözlük, cep telefonu gibi eşyalarla gelen öğrenciler, eşyalarını kapı önündeki emanetçiye bıraktı.

Okul önünde bekleyen aday yakınlarından bazıları, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Bazıları da kafeteryalar, parklar ve gölgelik alanlarda yakınlarının sınavdan çıkmasını bekledi.