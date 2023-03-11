Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATA İttifakı'nın 2023 seçimleri için cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği ismi duyurdu.
Haber Merkezi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATA İttifakı'nın 2023 seçimleri için destekleyeceği Cumhurbaşkanı adayını duyurdu.
Özdağ, "ATA ittifakı imza töreni ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan’ın adaylığının açıklanması için düzenlediğimiz tören saat 14.00’de Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir. Artık ATA İttifakı var" dedi.