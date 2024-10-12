Zafer Sırakaya, Çin heyetini ağırladı

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyarette, Türkiye ile Çin arasındaki ikili ilişkiler, ticaret ve yatırımlar dahil olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüşmelerde bulunulduğunu bildirdi.

Görüşmede, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin de yer aldı.