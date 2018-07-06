Zaman gazetesi eski yazarlarına hapis cezası
Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada Ali Bulaç, Şahin Alpay, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan ve Mustafa Ünal hakkında hapis kararı verildi.
Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları Ali Bulaç ve Şahin Alpay, 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a da 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Alkan'ın tahliyesine karar verildi.
Kaynak: AA