Zelenski'den Türkiye ve BM'ye 'tahıl koridoru' teklifi

Zelenski, Telegram kanalından Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu.

Bu anlaşma kapsamında 45 ülkeye yaklaşık 33 milyon ton tarım ürününün gönderildiği bilgisini paylaşan Zelenski, sevkıyatın gittiği ülkelerden bahsetti, insanların hayatının kurtulmasını sağladığı ifade edildi.

Afrika, Asya ve Avrupa’nın istikrar hakkına sahip olduğunu vurgulayan Zelenski, "Hepimizin güvenliği ve Rusya’nın çılgınlığından korunmayı düşünmemiz gerekiyor. Ukrayna’nın gıda ürünleri, yaklaşık 400 milyon insanın temel güvencesidir." değerlendirmesinde bulundu.

'Rusya'sız devam edebilir'

Zelenski, şunları kaydetti: "Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya’sız da çalışmaya devam edebilir ve etmelidir. Bu anlaşma geçerliliğini koruyor. Geriye kalan tek şey, bu anlaşmanın dikkatlice uygulanmasıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Karadeniz Tahıl Girişimi’nin sürdürülmesi veya anlaşmanın üçlü formattaki eş değeri olan konseptte çalışma yönünde teklif içeren mektuplar gönderdim. Ukrayna, BM ve Türkiye, birlikte gıda koridorunun çalışmasını ve gemilerin denetlenmesini sağlayabilir."

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu anlaşmaya, Batı'nın Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi halinde döneceklerini açıklamıştı.