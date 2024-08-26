Ziraat Bankası'ndan İş Bankası'nın 100. yaşına özel kutlama...
İş Bankası bugün, kuruluşunun 100. yılını kutluyor. Bir asrı deviren bankanın bu özel gününe dair en güzel jestlerinden birine Ziraat Bankası imza attı. 1863 yılında kurulan Ziraat Bankası, 60. yaşını kutladığı sene kurulan Cumhuriyet’in ilk milli bankasının 100. yılına özel olarak yayınladığı mesajla büyük takdir topladı.
26 Ağustos 1924 yılında, Cumhuriyet’in ilk milli bankası olarak kurulan İş Bankası, kuruluşunun 100. yılını kutlarken Ziraat Bankası'ndan özel bir kutlama mesajı geldi.
Ziraat Bankası yayınladığı mesajda;" Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen bu duyguyu dün gibi hatırlıyoruz. 100. yaşın kutlu olsun İş Bankası!" cümlesini paylaştı.
Zarif jeste şık cevap
Bu jeste cevap veren İş Bankası yayınladığı teşekkür mesajında: "Belli bir yaştan sonra geçmiş daha hızlı hatırlanıyor, hakkınızdır! Ziraat Bankası'na yürekten teşekkürler." cümlelerine yer verdi.