27 Eylül 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti ile ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu şunları söyledi: ''Almanya olsun diğer Avrupa ülkeleri ile olsun ilişkilerimizi normalleştiriyoruz, geliştiriyoruz. Esasen biz söylüyoruz. Bu ülkelerle bizim hiç problemimiz yok, tarih boyunca da olmamıştır ama onlardan kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşamadık değil. Bu sorunları geride bırakmak lazım. Bu konuda çeşitli çabalar da sarf ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Merkel ile yakın temasları var. Daha önceki Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile önce, şimdi de Heiko Maas ile yoğun çaba sarf ediyoruz ve bu ziyaretin önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyoruz, ilişkilerde yeni sayfa açmak için.''

Hollanda ile karşılıklı büyükelçilerin atandığını ve artık o günleri bir daha yaşamak istemediklerini belirten Çavuşoğlu, yaşananların çok yanlış ve diplomaside görülmemiş olaylar olduğunu, bunlardan ders alınması gerektiğini ve tekrar yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

''Almanya'nın ardından Fransa'ya geçiyoruz ve sadece Suriye konulu Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile uzun bir görüşme yapacağız. Siyasi süreci, İdlib'i ve diğer konuları ve tabii terörle mücadele. Oradan da Cenevre'ye geçerek Batı Balkanlar Toplantısı'na katılacağız ki bu, çok çok önemli. Batı Balkanlar'daki kırılganlık her zaman var, özellikle seçim zamanlarında bu biraz daha risk arz ediyor.''

''Suriye Anayasa Komisyonunun önümüzdeki ay kurulmasını öngörüyoruz''

İdlib mutabakatının uygulanmasında hangi aşamada olunduğu sorusunu ise Çavuşoğlu, şöyle yanıtladı:

''Şu anda teknik çalışmalar devam ediyor ve bu silahtan arındırılmış bölge dediğimiz alanda çalışmalar gayet seyrinde gidiyor. Hatta Rusya özellikle de teşekkür etti. Sahada bizim arkadaşlarımız şu ana kadar önemli mesafeler katetti. Her şey takviminde tıkır tıkır işliyor. Bundan sonraki süreçte birlikte çalışacağız. Her iki taraftan da ihlalleri engellemek için beraber çalışacağız. Anlaşmanın uygulanması ama anayasa komisyonunun da bir an önce kurulup görevine başlaması konusunda da kararlılığımızı bir kere daha ortaya koyduk.''

Anayasa komitesininin oluşturulması için BM Suriye Özel Temsilcisi Stafan de Mistura'nın bir takvim belirlemeye çalıştığını, muhalefet adına 50 kişilik listeyi Türkiye'nin verdiğini, rejim adına da Rusların verdiğini ve biraz geciktiğini ifade eden Çavuşoğlu, sivil toplumdan oluşan bir listenin olduğunu, her üç listeden 15'er kişiyi, Mistura'nın seçerek anayasa komisyonu oluşturacağını anlattı.

Sivil toplum örgütünden oluşacak listeyle ilgili biraz tartışmalar olduğunu ve bu noktada arabuluculuk yaptıklarını söyleyen Çavuşoğlu, ''O meseleyi de kısa süre içinde hallettikten sonra önümüzdeki ay en geç bu yıl içinde bu anayasa komisyonunun kurulup faaliyetlerine başlamasını öngörüyoruz.'' dedi.

