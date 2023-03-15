Zonguldak'ta şap alarmı! 215 köy karantinaya alındı

Devrek ilçesi ise önlem amacıyla kapsama alınarak toplam 215 köy karantina altına alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hastalığın görüldüğü bölgelerde aşılama çalışması başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Türkiye Şap Enstitüsü Müdür Vekili Ertan Ağtürk, dün yaptığı açıklamada, her hafta ortalama 2 milyon 500 doz aşı ürettiklerini ve 20 Nisan'a kadar aşılama çalışmalarını tamamlayacaklarını ön gördüğünü belirtmişti.