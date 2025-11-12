Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor, Kış lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği zorunluluğu hangi tarihte başlıyor? Kış lastiği takmamanın cezası ne?

Ulaşım güvenliği için kritik bir adım olan kış lastiği kullanma dönemi, 15 Kasım tarihi itibarıyla resmen start alıyor. Özellikle ticari taşımacılık yapan araçlar için zorunlu olan bu uygulama, yolcuların ve malların güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Yeni dönemde süre uzatıldı

Yapılan son düzenlemeyle birlikte, ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu süresi genişletildi. Önceden 1 Aralık'ta başlayan bu zorunluluk, artık 15 Kasım'da başlayacak ve bir sonraki senenin 15 Nisan tarihine kadar devam edecek. Böylece, uygulama takvimi iki hafta öne çekilmiş oldu.

Bu yeni tarih düzenlemesi ile ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu toplam 5 aylık bir periyodu kapsayacak.

Zorunluluk kimleri kapsıyor?

Kış lastiği kullanma zorunluluğu, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm ticari araçları kapsıyor. Buna otobüsler, minibüsler, kamyonlar, çekiciler, tankerler ve ticari amaçla kullanılan hafif ticari araçlar dahil.

Özel otomobiller için ise kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor, ancak can ve mal güvenliği için özel araç sahiplerinin de bu tedbirlere uyması önemle tavsiye ediliyor.

Cezası ne kadar?

Uygulama kapsamında kış lastiğine geçiş yapmayan ticari araç sürücülerine 5 bin 856 lira tutarında para cezası kesilecek.

Kış lastiğinin faydaları neler?

Kış lastikleri, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde, ıslak, karlı ve çamurlu yollarda yaz lastiklerine göre daha güçlü yol tutuşu ve fren performansı sağlıyor.

Uzmanlar, sürücülerin lastik alırken üretim tarihine dikkat etmeleri gerektiğini, uzun süre bekletilen lastiklerin özelliğini yitirebileceğini belirtiyor.