İGA İstanbul Havalimanı’nda bayram mesaisi: 5 bin 601 uçuş, 824 bin yolcu

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil merkezlerinde geçirmek isteyenler İGA İstanbul Havalimanı’na akın ederken, terminalde bayram yoğunluğu kendini göstermeye başladı.

İGA İstanbul Havalimanı’nda yolcuların uçağını kaçırmaması için tüm önlemler alındı. Özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı bagaj kontrol noktalarına ilave X-Ray cihazları ile takviye personel konulduğu açıklandı. Yerli ve yabancı yolcuların güvenlik aramalarının ardından giriş yaptıkları terminal içerisinde yoğunluk oluşturduğu gözlerden kaçmadı, hem iç hatlarda hem de dış hatlar geçiş noktalarında yolcular nedeniyle kuyruklar oluştu.

Günlük yolcu sayısı 200 bini aştı

14 Nisan 2023 Cuma günü itibarıyla günlük yolcu sayısı 200 bini aşarken, dış hatlarda günlük yolcu sayısı 157 bine, iç hatlarda ise 56 bine ulaştı. 17 Nisan – 20 Nisan tarihlerinde toplam 5 bin 601 uçuş gerçekleştirilirken, 824 bin yolcunun da İGA İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edeceği vurgulandı.

Bayram arifesi olan 20 Nisan 2023 Perşembe günü dış hatlarda bin 37, iç hatlarda ise 437 olmak üzere toplam bin 474 uçuş gerçekleştirilecek.

Söz konusu uçuşlarla dış hatlarda 168 bin 596 ve iç hatlarda 55 bin 599 olmak üzere günlük toplam 224 bin 195 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.