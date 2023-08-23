İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğunu
İstanbul Havalimanı, 14-21 Ağustos'ta günlük ortalama 1517 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Haber Merkezi
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın 14-21 Ağustos tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.
Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1517 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1368 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1338 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.