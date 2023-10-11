İstanbul Havalimanı lounge'da yeme-içme alanının işletmesi değişti

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın iç ve dış hatlar giden yolcu katında hizmet veren İGA Lounge'da, Türk mutfağının lezzetleri yer alacak. Gastronomi dünyasının ünlü ismi Şef Çiğdem Seferoğlu liderliğindeki mutfakta yolculara özgün bir lezzet deneyimi sunulacak.

TRU Ağırlama Hizmetleri ve Perakende Grup Üst Yöneticisi (CEO) Sadettin Cesur, yeme içme alanlarının işletmesi, otel yönetimi, şehir operasyonları, uçak içi catering hizmetleri, lounge yönetimi ve etkinlik organizasyonları gibi operasyonlarının bu yıl itibarıyla misafirlerin beklentilerini en üst seviyede karşılayabilmek adına tek çatı altında toplandığını kaydetti.

'Tüm yolcularımıza misafir gözüyle bakıyoruz'

İGA ile yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cesur, "Ulusal ve uluslararası markaları bünyemize katmayı hedefleyerek globalleşme yolunda bir adım attık. TRU'nun TR'si ile Türkiye'den doğan bir marka olarak küresel ölçekte yer aldığımızı vurguluyoruz. U'su ise 'You First' yani odak noktamız insan. Hem çalışanlarımız hem de misafirlerimiz bu tanımlamanın içinde yer alıyor. Tüm yolcularımıza misafir gözüyle bakıyoruz. Gerçek Türk misafirperverliğini konuklarımıza sunuyoruz. Bu anlamda gastronomi dünyasının ünlü ismi Şef Çiğdem Seferoğlu ile yaptığımız işbirliği çok önemli. Misafirlerimize unutamayacakları deneyimler sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İGA'nın Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen de misafirlerden aldıkları geri bildirimler ve öneriler doğrultusunda yepyeni bir deneyimle seçkin hizmet anlayışını sürdürdüklerini belirtti.

Kısa sürede dünyanın en prestijli havalimanları arasında en üst sıralarda yer alan İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi olarak konukların yolculuklarının başlangıcından bitişine kadar her alanda yanlarında olduklarını anlatan Bilgen, "TRU Hospitality&Retail Şirketi işletmesi işbirliğiyle İGA İstanbul Havalimanı loungeları, yeni menüsü ve her damak tadına uygun seçkin lezzetleri ile yemek molalarının vazgeçilmez mekanı olacak, bundan eminim. İGA Lounge'da, yolcularımıza en yüksek standartlarda yeme-içme deneyimi yaşatmaktan, bu değişiklikle Türk mutfağının özgün lezzetlerini de loungelarımızda misafirlerimizin beğenisine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.