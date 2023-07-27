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İstanbul Havalimanı'ndan bir şirket daha kargo uçuşlarına başladı

Litvanyalı ve Türk girişimcilerin ortaklığıyla kurulan BBN Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan kargo uçuşlarına başladı.

Haber Merkezi
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BBN Havayolları ilk kargo uçuşunu "TC-GCA" kuyruk tescilli "Airbus A321" tipi uçakla dün saat 03.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e transit kargo taşıyarak yaptı.

"Airbus A321" tipi kargo uçakları ile haftada 6 sefer yapmayı planlayan BBN, İstanbul Havalimanı'nda operasyon yapan 19. kargo havayolu şirketi oldu.