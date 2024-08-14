Vestel, İstanbul Havalimanı'nın uçuş bilgilendirme ekranlarını yenileyecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda kullanılan 3 bin 357 adet uçuş bilgilendirme ekranı, 3 yıl içerisinde, Vestel'in "Digital Signage" grubunda yer alan "Prime+" serisine ait 55 inçlik ekranlarla değiştirilecek. Ayrıca, ekranlarla birlikte kullanılan Open Pluggable Specification'ların (OPS) bakım ve temizliği görevini de Vestel üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Ergün Güler, İstanbul Havalimanı'nda kullanılan ilk ekranların da Vestel tarafından üretildiğini belirtti.

Güler, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı yolcunun uğrak noktası olan İstanbul Havalimanı gibi gözde ulaşım merkezinde "yolcu bilgilendirme" gibi önemli bir pozisyonda rol almaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını vurguladı.

Vestel'in, elektronik sektöründe yıllardır edindiği yazılım, donanım ve tasarım yetkinliğini havacılık alanında da başarıyla kullandığına dikkati çeken Güler, "Bilgi ve tecrübemizi, önümüzdeki dönemlerde de sektörümüz ve ülkemiz için kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.