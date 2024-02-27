2023 yılında hizmet ihracatı 100 milyar dolarla rekor kırdı

Son yıllarda hızla yükselen bir grafik sergileyen hizmet ihracatı, 2023 yılında 100 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Yaklaşık 52 milyar dolarlık net fazla kaydeden hizmet ihracatı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2023 yılının Ocak-Aralık döneminde yüzde 12,29 oranında artış gösterdi.

Seyahat ve taşımacılık sektörlerinin liderliğinde ulaşılan ihracat verilerini değerlendiren Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, “Başarılarını her geçen yıl artıran hizmet ihracatçılarımız, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 100 milyar dolara ulaşan ihracatla hepimize yeni bir gurur daha yaşattı. Bu eşik, hiç şüphe yok ki bizler için yeni bir motivasyon kaynağı olacak. Hizmet ihracatında 200 milyar dolarlık hedefe doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

“Yeni bir vizyon inşa edeceğiz”

Potansiyellerinin farkında olduklarını altını çizen Avdagiç, “Hem ülkemizin tanınırlığını artırmak hem de ekonomik anlamda çok daha fazla katkı sağlayarak yeni rekorlara imza atmak için sektörler bazında stratejik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hizmet ihracatçılarımızın azim ve gayretiyle ülkemizi küresel arenada, sadece ekonomik anlamda değil, Türkiye marka algısında yarattığı etkiyle daha da güçlü hale getirdiğine inanıyoruz” dedi.

“Hizmetler sektörümüzün tüm birimlerinde elde ettiğimiz başarılar, önümüzdeki dönemde yeni rekorları da beraberinde getirecek” diyen Avdagiç, “İhracatçımızın sahip olduğu çalışma azmi, şartlara uyum sağlayabilme kabiliyeti ve cesaret birleştiğinde, bugün edindiğimiz başarılar bizler için sürpriz olmaktan çıkıyor. Hepimizin bildiği gibi küresel arenada şartlar son derece zorlayıcı ve her geçen gün rekabetin gittikçe arttığı bir dünyada yaşıyoruz” diye konuştu.

Yeni hedeflerinin doğru stratejileri sürdürerek ve pazar analizlerini güçlendirerek yeni rekorlar kırmak olacağını kaydeden Avdagiç, “Küresel konjonktürü dikkatli okuyarak izleyeceğimiz yolda ihracatçılarımızın deneyimleriyle yeni bir vizyon inşa edeceğiz. Bu yolda birlikte çalışmaktan onur duyduğum tüm üyelerimize ve bizlere tüm süreçlerde destek olan devletimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine önemli bir katkı sağlamaya devam ederken; daha büyük hedeflere doğru kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

En büyük pay seyahat ve taşımacılığın

Geçtiğimiz yılın ocakaralık aylarını kapsayan döneminde, en büyük pay seyahat hizmetlerinin oldu. Seyahat hizmetlerinden elde edilen gelir yüzde 15,25 artışla 47 milyar 677 milyon dolar olurken; taşımacılık ihracatı ise 34 milyar 958 milyon dolar olarak kaydedildi. Diğer iş hizmetleri ihracatı yüzde 19,86 artışla 4 milyar 786 milyon dolar; telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı yüzde 16,50 artışla 3 milyar 446 milyon dolar; sigorta ve emeklilik hizmetleri yüzde 215 artışla 3 milyar 446 milyon dolar; bakım ve onarım hizmetleri ihracatı ise yüzde 33 artışla 2 milyar 513 milyon dolar olarak gerçekleşti.