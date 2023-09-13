ABD, Avrupa pazarı için ilaç saklama kutusu alacak

Dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi ABD, 3,37 trilyon dolarlık ithalat hacmiyle zirvede yer alıyor. Ülkenin en çok ithalat yaptığı ülkeler sırasıyla Çin, Meksika ve Kanada. Türkiye ise bu listede henüz 25.sırada olmasına rağmen dünya genelinde tedarik zinciri dönüşümünün devam ettiği bu dönemde, listedeki yerini yukarılara taşıyabilir.

30’un üzerinde sektörde hizmet veren ve dünyanın çeşitli yerlerinde 26 adet ofis ve dağıtım merkezi olan ABD merkezli devasa firma, TurkishExporter’a plastik ilaç saklama kutuları satın almak istediklerini yazdı. Alım ilanının detayında ise ithalatçı firmanın Hindistan ofisinden yazdığını ve iş ortaklıkları için Avrupa’ya bu ithalatı gerçekleştireceklerini belirtti.

Bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’de basic/demo hesap talep edebiliyorsunuz.