ABD firması pijama ithal edecek

Yüklü miktarda pamuk, keten ve ipek pijama ithal edecek olan ABD firması yayınladığı ilanda ürün kataloğu ve fiyat listesi görmek istediğine yer verdi.

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ABD erkek pijaması ithalat bilgileri

2022 yılında küresel ölçekte toplam 1,1 milyar dolar yetişkin ve çocuk pijaması ihracatı gerçekleştirdi. En çok ihracat yapan ülke 261 milyon dolarla Çin oldu. Erkek pijaması ihracatına ilişkin diğer veriler ise şu şekilde:

· Türkiye'nin erkek pijama ihracatı: 48,9 milyon dolar

· Türkiye'nin en çok erkek pijama ihraç ettiği ülke: Almanya 8,1 milyon dolar

· Türkiye’den ABD'ye erkek pijama ihracatı: 585 bin dolar

· ABD'nin toplam erkek pijama ithalatı: 248 milyon dolar

ABD kadın pijaması ithalat bilgileri

Geçtiğimiz yıl global ölçekte toplam 2,2 milyar dolar yetişkin ve çocuk pijaması ihracatı yapıldı. Söz konusu sektörde en fazla ihracat yapan ülke 479 milyon dolarla Çin oldu. Kadın pijaması ihracatına ilişkin veriler şu şekilde:

· Türkiye'nin kadın pijama ihracatı: 104 milyon dolar

· Türkiye'nin en çok kadın pijama ihraç ettiği ülke: Almanya 15,5 milyon dolar

· Türkiye’nin ABD'ye kadın pijama ihracatı: 3,2 milyon dolar

· ABD'nin toplam kadın pijama ithalatı: 489 milyon dolar