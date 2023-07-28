Afrika’ya 9 katlı 13 Set asansör ihracat fırsatı

Birleşik Arap Emirlikleri tanınmış ticaret kenti Dubai’den yazan ithalat firması, Etiyopya bulunan 9 katlı 13 binası için Türkiye’den asansör teklifi bekliyor.

Dubai’den yazan ithalat firması, Dubai Mashreq Bankası üzerinden ödeme yapacağı

bildirerek “Dubai’de yerleşik bir ticaret firmasıyız lakin Etiyopya’daki projemiz için teklif istiyoruz” dedi.



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