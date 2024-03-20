AKMİB, şubat ayında yüzde 56 artışla 390,4 milyon dolar ihracata ulaştı

İhracat hacmi artışlarında Slovenya pazarında 6 haneli rakamlara ulaşarak rekor kırdıklarını belirten AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, Arnavutluk, Libya, ABD ve Mısır’da da güçlü performans sergilediklerini vurguladı.

“Banyo ve mutfakta Türk kalitesi ABD’de vitrine çıktı”

2024 yılında hedef pazar olarak belirledikleri ülkeler arasında bulunan ABD’de Türk mutfak ve banyo ürünlerinin yeni pazarlara girişi ile global markalaşma için önemli bir platform olan Las Vegas KBIS Uluslararası Mutfak ve Banyo Fuarı’na katıldıklarını belirten Saadettin Çağan, “Bu yıl 27-29 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Las Vegas KBIS Uluslararası Mutfak ve Banyo Fuarı’na Türkiye’den 16 firma katıldı.

Mobilya, kimya ve demir-çelik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımız, banyo ve mutfak ürünlerinde yıllık 40 milyar doları aşkın ithalat yapan Las Vegas’ta etkin tanıtımlar yaparak yeni ihracat bağlantıları kurdu” dedi.

Las Vegas KBIS Uluslararası Mutfak ve Banyo Fuarı’nda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanı Ali Rıza Oktay, AKİB Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKA MİB) Yönetim Kurulu Başkanı R. Onur Kılıçer ve AKMİB Yönetim Kurulu Üyesi İmam Gazali Hıradağı ile birlikte Türkiye’yi temsil ettiklerini kaydeden Çağan, “Türk firmaların stantlarını ziyaret ederek istişarelerde bulunduk.

Daha sonra New York Ticaret Müşavirliğimizi ziyaret ettik. Ticaret Müşavirimiz Filiz Köseyener’in mihmandarlığında New Jersey’deki Türk mobilya mağazalarını gezip görüşmeler yaptık. ABD’li tüketiciler, kaliteli ve yenilikçi ürünlerimize yoğun ilgi gösteriyor. İlerleyen aylarda yaptığımız tanıtımların ihracat performansımıza pozitif yansımalarını göreceğimize inanıyorum” diye konuştu.