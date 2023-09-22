AKMİB’in ağustos ihracatı 494 milyon doları aştı

Bölge ihracatının yüzde 90,8’inin mineral yakıtlar ve mineral yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallarda kümelendiğini, en yüksek ihracat değerlerine Hollanda, Romanya ve İspanya pazarlarında ulaştıklarını, Singapur’a yapılan dış satımda 8 bin 900 katı aşan rekor artış sağladıklarını bildirdi.

Küresel ekonomideki durgunluk ve yavaşlama, Avrupa pazarının resesyona girmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve geçen şubat ayında yaşanan deprem felaketi gibi gelişmelerin ihracata olumsuz etkilerinin devam ettiği süreçte küresel pazarlardaki performansta düşüşler yaşadıklarını aktaran Çağan, ağustos ayında ortaya çıkan tabloda toparlanma işaretlerini görmenin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Saadettin Çağan, “2023 yılının Ocak-Haziran döneminde ihracat pazarlarında düşüşler yaşayan Birliğimiz, yılın ikinci yarısında kayıplarını telafi etmenin büyük gayretini gösteriyor. Bu kapsamda AKMİB olarak ağustos ayında ülkemize 494 milyon 127 bin dolar döviz kazandırırken, negatif tabloyu yüzde 2’lere kadar düşürdük.

İhracatçı firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) öncülüğünde 11 bankanın bir araya gelmesiyle 1 milyar dolar hacimli kredi paketinin devreye alınması ve Merkez Bankası’nın ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde günlük limitleri 10 kat artırması hiç kuşkusuz sektörümüze olumlu yansıyacaktır” dedi