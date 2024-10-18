AKMİB'in eylül ayı ihracat hacmi: 322,3 milyon dolar

AKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, Eylül ayında 322,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Mineral yakıtlar ve yağlar dış satımda ilk sırada

Bölge ihracatında mineral yakıtlar ve yağlar grubunun dış satımda 142,5 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını belirten Çağan, şunları kaydetti: "Söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan oldu. Hollanda'ya 57,1 milyon dolar, KKTC'ye 23,4 milyon dolar ve Yunanistan'a 21 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Eylül ayında ihracat hacminde en güçlü artışları incelediğimizde, Tunus pazarı çok dikkat çekiyor. Geçen yılın aynı döneminde 21 kata yakın artış yakaladığımız Tunus pazarına 11,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik."