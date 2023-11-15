Allianz Trade: 2024'te küresel yavaşlama dip noktasını görecek

Raporda yer verilen bilgilere göre; tüketici talebi olumsuz servet etkileri ve artan ihtiyati tasarruflar nedeniyle zayıf kalırken, imalat sektöründe devam eden stok eritme süreci nedeniyle küresel ticaret, son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. 2023’te yüzde 0,6 küçülen küresel ticaretin 2024’te yüzde 3,3 gibi sınırlı bir büyümeyle resesyondan çıkacağı raporda verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Raporda dikkat çekilen bilgiler arasında, enflasyon büyük ölçüde kontrol altına alınmış olsa da faizlerdeki düşüşün yavaş ve kademeli olacağı bulunuyor. Küresel enflasyonun 2024’te 2023 seviyesinden -2 puan düşerek yüzde 4,3'e gerilemesi ve 2025’te ise yüzde 3'ün üzerinde kalması rapordaki beklentiler arasında.

2023- 2025 Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’na göre; kısa vadede, başta enerji olmak üzere emtia fiyatları enflasyonda dalgalanmalara neden olacak ve ABD doları önümüzdeki altı ay güçlü kalmaya devam ederek diğer para birimleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacak.

Resesyon teğet geçilse de büyümenin 2024-25'te ortalamanın altında kalacağı da raporda belirtiliyor. Küresel ekonominin 2024 yılı sonuna kadar para politikası sıkılaştırmasının kümülatif etkisinden kaynaklanan cansız büyüme ile zorluklarla yüzleşmeye devam edeceği öte yandan Batı Avrupa’nın da küresel toparlanmaya önemli bir katkı sağlamaya devam ettiği rapordaki analizler arasında bulunuyor.

Büyüme yavaşlıyor

Raporda; ABD’de 2024’te GSYİH’nin yüzde 1,1 artmasının beklendiğine, bunun da ABD için 2009’dan bu yana kaydedilen en düşük büyüme olacağına dikkat çekiliyor. 2025’te ise ABD’deki büyüme biraz daha hızlanarak yüzde 1,7’ye çıkacak. Almanya ve Fransa’nın büyüme hızının 2025'te yüzde 1,6'ya çıkması da rapordaki beklentiler arasında.