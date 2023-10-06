Alman firma, kabartma tozu ithal etmek istiyor

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için önemli fırsatları sunan bir platform olan TurkishExporter’da bugün Almanya’dan bir alım ilanı duyuruldu. Gıda sektöründe baharatlardan dondurulmuş ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Alman gıda toptancısı firma, TurkishExporter aracılığıyla Türkiye'den kabartma tozu alımı yapmak istediğini söyledi. İlanlarını İngilizce ve Almanca olarak yazan bu tedarikçi firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor. Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.

Almanya’ya kolay ihracat

Almanya ihracat pazar araştırması için yeni bir kaynak olan “Forie DataBank”, Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni bir ticaret istihbaratı niteliğinde. Bu kaynak, Almanya’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve mağazalar gibi potansiyel iş ortaklarını bulmak isteyenlere yönelik bir tür ticaret bilgi havuzu olarak kullanılmaktadır.

Eğer bu kaynakta, faaliyet gösterdiğiniz sektöre dair henüz veriler bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek talepte bulunabilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal bir üyesiyseniz, GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de isteyebilirsiniz.

GTİP Kodu 2102 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 2102Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 2102 – Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikro organizmalar; hazırlanmış kabartma tozları.