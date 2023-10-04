Alman firma, nar çekirdeği yağı satın alacak

Almanya’da kozmetik ürünlerin hammaddelerinin distribütörlüğünü yapan firma, özellikle cilt ve saç bakımı için kozmetik sektöründe tercih edilen bitkisel yağlardan biri olan nar çekirdeği yağı ithalatı yapacağını B2B platformu TurkishExporter’a yazdı.

İlanlarında Hamburg’a gönderilmek üzere organik sertifikalı rafine nar çekirdeği yağı ürününden 1400 kg almak istediğini söyleyen Alman firma, Türk üreticilerle görüşmek istiyor. Bu tedarikçi firma ile iletişime geçmek isteyen Türk üreticiler Forie’de demo hesap açarak firma ile görüşme başlatabilirler.

Almanya pazarına kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için Almanya pazarına ihracat fırsatlarını artırmak adına yeni bir ticari bilgi kaynağı ortaya çıktı: "Forie Databank". Bu kaynak, ihracat yapmayı planladığınız sektöre özel olarak Almanya’daki ithalatçılar, toptancılar ve mağaza zincirleri ile iletişime geçmenizi sağlayan bir tür ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor.

Eğer faaliyet gösterdiğiniz veya ihracat yapmayı düşündüğünüz sektörle ilgili veriler bu kaynakta henüz bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek talepte bulunabilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de isteme imkanınız bulunmaktadır. Bu kaynaklar, Türk ihracatçıları için Almanya pazarına erişim konusunda yeni kapılar açabilir.

GTİP Kodu 3301 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 3301 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 3301- Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde “enfleurage” veya “maserasyon” suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış suları ve sulu çözeltileri: