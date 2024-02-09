Almanya, Türkiye’den boya üretim makineleri talep ediyor!

Türkiye makine sektöründe yaşanan gelişmelere bakıldığında, serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 2023 yılında 2022'ye göre yüzde 11 artarak 28,1 milyar dolara çıktı. Yıl boyunca makine ithalatının yatay seyrettiği Almanya, yüzde 7,6 artış ve 3,5 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin bu alandaki ana pazarı oldu.

Bugün ise Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a Almanya’dan Türk makine üreticilerine bir ihracat kapısı aralandı. Bu kapsamda Almanya’da 30 yılı aşkın süredir kaplama sistemleri için malzeme geliştirme, üretim ve uygulama alanında hizmet veren bir firma, TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den boya üretim makineleri satın alacağını belirtti.

Almanya’da faaliyet gösteren firmanın yayınladığı ihracat fırsatı görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçının detaylarına ulaşabilirler.

Makine üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin 84 GTIP kodundaki makine sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde makine sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.