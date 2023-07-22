Almanya'dan oyuncak ayı alım talebi var!
Dünyanın en büyük ikinci oyun ve oyuncak ithalatçısı olan Almanya'dan yazan bir firma Türkiye'den oyuncak ayı talep etti.
TurkishExporter'da yer alan bu ihracat alım ilanı özetine buradan ulaşabilirsiniz.
Firma iletişim detay içinse demo üyelik başvurusu yapabilirsiniz.
Almanya, "Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların parça ve aksesuarları" olarak bilinen ve GTİP 95 kodu olan bu sektöre; geçen yıl 10 milyar dolar para harcadı.
Peki dünyanın en büyük ithalatçısı kaç para harcadı?
ABD 55.341 milyar dolar
Almanya 9.975 milyar dolar
İngiltere 8.108 milyar dolar
Japonya 8.005 milyar dolar
Fransa 6.522 milyar dolar
Kanada 5.787 milyar dolar
Çin 5.360 milyar dolar
Hollanda 5.048 milyar dolar
Hong Kong 3.951 milyar dolar
İspanya 3.744 milyar dolar