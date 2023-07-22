Almanya'dan oyuncak ayı alım talebi var!

TurkishExporter'da yer alan bu ihracat alım ilanı özetine buradan ulaşabilirsiniz.

Firma iletişim detay içinse demo üyelik başvurusu yapabilirsiniz.

Almanya, "Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların parça ve aksesuarları" olarak bilinen ve GTİP 95 kodu olan bu sektöre; geçen yıl 10 milyar dolar para harcadı.

Peki dünyanın en büyük ithalatçısı kaç para harcadı?

ABD 55.341 milyar dolar

Almanya 9.975 milyar dolar

İngiltere 8.108 milyar dolar

Japonya 8.005 milyar dolar

Fransa 6.522 milyar dolar

Kanada 5.787 milyar dolar

Çin 5.360 milyar dolar

Hollanda 5.048 milyar dolar

Hong Kong 3.951 milyar dolar

İspanya 3.744 milyar dolar