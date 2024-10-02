Almanya'nın silah ihracatında rekor! Yılın ilk 9 ayında 11 milyar avro!

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, bu yılın ocak-eylül döneminde 11 milyar avroya yükselerek, neredeyse bir önceki yılın toplam silah ihracatına ulaştı.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, yılın ocak-eylül dönemine ilişkin silah ve askeri malzeme satışlarına ilişkin raporunu yayınladı.

Buna göre, Alman hükümeti yılın 9 ayında yurt dışına yaklaşık 11 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Böylece Almanya'nın 9 aydaki silah ve askeri malzeme satışı, 2023’ün tamamındaki 12,2 milyar avroluk rekora yaklaştı.

Alman hükümeti, yılın ilk üç çeyreğinde toplamda yaklaşık 7,2 milyar avroluk savaş silahı ve yaklaşık 3,8 milyar avroluk diğer askeri teçhizat ihracatını onayladı.

Bakanlığın raporuna göre, yılın ocak-eylül döneminde askeri teçhizat satışının en fazla yapıldığı ülke, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna oldu. Berlin, Kiev'e 7,1 milyar avroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi. 2023'ün aynı döneminde bu değer yaklaşık 3,3 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Alman hükümetinin Ukrayna'ya ihracat izinleri arasında Leopard 2 tankları, Patriot hava savunma sistemleri, Gepard tipi uçaksavar tankları, PzH obüsleri, stinger füzeleri, el bombaları, kasklar ve araçlar bulunuyor.

Ukrayna’yı 1 milyar 216 milyon avro ile Singapur, 558 milyon avro ile Cezayir, 246 milyon avro ile ABD ve 212 milyon avro ile Hindistan izledi.

Hükümetin yılın ilk 9 ayında onay verdiği 11 milyar avroluk silah satışının yüzde 87’sine karşılık gelen 9,5 milyar avroluk bölümü Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerine gerçekleşti.

Almanya'da silah ihracatı kontrollerinde İsviçre, Singapur, Ukrayna, Japonya, Avustralya ve Güney Kore, NATO ülkeleriyle aynı veya benzer şekilde muamele görüyor.