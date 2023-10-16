Amactare Mobilya, özel proje ve tasarım ürünleriyle dünya pazarında dikkat çekiyor

Amactare Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yunus ÜSTÜN, üretim ve kalitede hem yerel hem de uluslararası rakiplerini geride bıraktıklarını, makine ve teknolojide üstün beceri ve uzmanlığa sahip olduklarını belirtti. Üstün; otel mobilyaları, restoran mobilyaları, kafe mobilyaları, mağaza mobilyaları, özel projeler ve tasarım projelerinde yer aldıklarının altını çizerken, tüm bu çalışmalarda müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilir üretimi göz önünde bulundurduklarını vurguladı.

Şu anda kurumsal marka projeleriyle dünya çapında 28 ülkeye ihracat yapan Amactare Mobilya’nın çalıştığı ülkelerden bazıları şunlardır: Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Libya, Irak, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İsviçre, Sırbistan, Bahreyn, Kuveyt, Fas, Tunus, Nijerya, Gine, Gambiya, KKTC, İrlanda ve Malta.

Üstün, son dönemde Apple gibi büyük bir markaya yurt dışında mobilya üretmek de dahil olmak üzere çeşitli projelerde tanınmış küresel markalarla çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, şu anda yeni mağazalar inşa etmek ve varlıklarını İstanbul, Türkiye'nin ötesine genişletmek için çalışıyorlar.

Şirketin genel müdürü olarak Üstün, Malta, Libya, İrlanda ve Gürcistan'da fabrika ve showroomlar kurarak sürdürülebilir büyüme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Üstün, Amactare Mobilya Ekibi olarak yola çıktıkları zaman ihracat alanında partner olarak TurkishExporter ailesini seçtiklerini, ayrıca TurkishExporter müşteri danışmanlarından Sayın İlknur Duman’a ihracattaki başarılarından dolayı güzel dileklerini iletmektedir.