Ambalaj üreticileri dikkat! Lübnan taze meyve ambalajları istiyor

Lübnan’da taze ve dondurulmuş ahududu, böğürtlen, yaban mersini ve kırmızı kuş üzümü tedariki yapan bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bırakarak, Türkiye'den taze meyveler için plastik veya geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmış ambalaj satın alacağını belirtti.

Lübnan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Ambalaj, kağıt ve matbaa firmalarına kolay ihracat imkanı

Türk ambalaj, kağıt ve matbaa ihracatçıları, Forie DataBank’ın sunduğu ihracat adres bankası sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki ithalatçı firmaların güncel iletişim bilgilerine kolayca erişebiliyor ve uluslararası arenada büyüme fırsatlarını değerlendirerek daha önce ulaşamadığı pazarlara giriyor.

Bu hizmet sayesinde karton kutu, plastik ambalaj, kâğıt hamuru, kağıt ürünleri, baskı makineleri, mürekkep ve boya gibi 40'tan fazla alt kategoride faaliyet gösteren ithalatçı şirketlerin detaylı bilgilerini içeren Excel formatındaki listelere erişim sağlanabiliyor.

Bu bilgiler, firma adlarından telefon numaralarına, e-posta adreslerinden web sitelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Türk ihracatçıları, bu verilere dayanarak doğrudan ve hedefe yönelik ihracat yapma fırsatı elde ediyorlar.

Yeni müşterilerle buluşmak ve uluslararası pazarda büyümek isteyen Türk ambalaj, kağıt ve matbaa ihracatçıları, 2023 yılında güncellenmiş ithalatçı şirket adreslerine ve iletişim bilgilerine Databank aracılığıyla kolayca erişebilirler.