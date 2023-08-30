Amerikalı firma, Türkiye’den ilk yardım ve travma kitleri alacak

Amerika pazarı, Türk ihracat şirketleri için çok önemli avantajlar sağlar. Bu avantajlardan en önemlileri büyük bir tüketici pazarı olması, yüksek gelirli sahip tüketiciler ve güçlü bir ekonomi olmasıdır. Bu ülkeye ihracat yapıp bunu referans listesine almak ihracat firmaları için ayrıca önemsenir.

Medikal ürünler üreticisi ve ihracat firması iseniz bugün TurkishExporter’da yer alan bir ilan size bu kapılara açabilir. Alım ilanına çıkan Amerikalı şirket kurumsal web sitesinde, Amerika’daki en saygın ve güvenilir ticaret şirketlerinden biri olduğunu ve Türk firmalarından ilk yardım ve travma kitleri almak için fiyat teklifi almak istediğini belirtti.

Hali hazırda Avrupa, Orta Doğu ve Amerika pazarına birçok ürün sektörü için tedariği yaptığını yazan bu firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen firmalar, Forie’de bir basic demo hesap oluşturarak talebi ücretsiz görüntüleyebilirler.