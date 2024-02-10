Arjantin, güneş gözlüğü ve gözlük çerçevesi üreticileri arıyor!

Türkiye’nin dünyada en tanınmış e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün yüzlerce ihracat fırsatı gelir ve bu fırsatların tamamı aynı gün üretici ve ihracatçı firmalarla buluşmak üzere ithalatçılar sekmesinde yayına girer. Her gün sayısız ülkeden ithalat ilanları yayınlayan bu platforma bugün Arjantin’den bir ilan geldi.

Bu kapsamda Arjantin’de şirketler veya işletmeler için ürün veya hizmetlerin ithalat ve ihracatının yönetimine odaklanan bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bırakarak Türkiye'den güneş gözlüğü ve gözlük çerçevesi satın alacağını belirtti.

Arjantin’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Medikal ve sağlık ürünleri ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin medikal ve sağlık sektöründeki ithalatçı üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde medikal ve sağlık sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.