Arjantin, Türkiye’den elektrikli mutfak aletleri ithal edecek

Latin Amerika’nın 3.büyük ekonomisi olan Arjantin, 76,16 milyar dolar ile dünyanın 49.büyük ithalatçı ülkesi konumunda. İthalatını en çok Çin, Brezilya ve ABD’den yapan ülke en çok mineral yağlar-yakıtlar, nükleer reaktörler ve elektrikli aletler ürünlerini ithal ediyor.

Arjantin’in en çok ithal ettiği ürün gruplarından olan elektrikli aletler sektöründen ürün alım ilanı, Arjantin merkezli firma tarafından TurkishExporter’a yazıldı. İlanda elektrikli mutfak aletleri ithal etmek üzere fabrika arayışında olduklarını söyleyen ve aynı zamanda şirketlere danışmanlık hizmeti de veren firmanın başka lokasyonlarda ofisleri de bulunuyor.

Bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.