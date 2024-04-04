Arjantinli firma, Türkiye’den iplik ve yün tedarikçisi arıyor!

Şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün pek çok ithalatçı firma sayısız alım ilanı yazıyor. Bugün ise bu ilanlara bir yenisi daha eklenerek Arjantin’den Türk üreticilere bir fırsat kapısı aralandı.

Bu kapsamda şirketler veya işletmeler için ürün veya hizmetlerin ithalat ve ihracatının yönetimine odaklanan Arjantinli ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ilan bıraktı. Firma ilanında Türkiye’den iplik ve yün satın alacağını belirtti.

Arjantin’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla tekstil ithalatçısı şirketler listesine ulaşın!

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tekstil sektöründeki iplik ithalatçılarını üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde tekstil sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik https://www.forie.com/tr/apps/ yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.