Arnavutluk, PVC levha ihracatı yapacak üretici arıyor!

Arnavutluk’ta 2000 yılından bu yana alüminyum profiller, alüminyum profil aksesuarları, zemin yayları, kapı kelepçeleri ve elektronik kapılar dahil olmak üzere bina donanımlarını geliştirme ve üretme konusunda faaliyet gösteren ithalatçı firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den PVC levha satın alacağını belirtti.

Arnavutluk’tan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Arnavutluk pazarına kolay ulaşım

Arnavutluk’a ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie yayına başladı.

Çelik profil, gıda takviyeleri, kırtasiye ürünleri, konserve sebze, meyve suyu ve birçok sektördeki ürün gruplarının pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Arnavutluk’taki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz