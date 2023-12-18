Arnavutluk, Türkiye’den avize satın alacak

Son yıllarda Türk ihracatçılar için önemli bir destinasyon haline gelen Arnavutluk, Türk üreticilere yeni bir ihracat kapısı araladı. Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da aralanan bu kapıyla, elektrik-elektronik sektöründe Arnavutluk’ta faaliyet gösteren bir ithalatçı, Türkiye’den avize satın alacağını duyurdu.

Türk avize üreticisi ile iletişime geçmek istiyorum diyen Arnavut ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Arnavutluk pazarına giriş bileti: “Forie Databank”

Arnavutluk’a ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie yayına başladı. Çelik profil, gıda takviyeleri, kırtasiye ürünleri, konserve sebze, meyve suyu ve birçok sektördeki ürün gruplarının pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Arnavutluk’taki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.