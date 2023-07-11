Avrupa’ya balık ihracatı için büyük fırsat!

Balık ve deniz mahsulleri üretimi yapıyorsanız Avrupa’daki restoranların listesine Forie/Databank

sayesinde hızlı ve kolayca ulaşabilirsiniz.

İhracat yaparak işletmesini büyütmek ve yeni pazarlara açılmak isteyen firmaların karşılaştığı en

büyük sorun sektöründeki alıcılarla iş birliği kurmaktır. Sınır ötesi iş birliği kurmayı oldukça

kolaylaştıran Turkishexporter’ın sunduğu Databank, ihracat yapmak isteyenleri alıcılarla buluşturuyor.

Alıcı taleplerine uygun olarak sürekli güncellenen Databank listesinden size uygun olan firmayla

iletişime geçerek balık ve deniz mahsulleri ihracatı yapmaya başlayabilirsiniz. Databank, dünyanın

dört bir tarafında bulunan balık ve deniz mahsulleri ithalatçılarına ait adres ve iletişim bilgilerini

içeriyor.

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İhracatçıların bilgi bankası Databank’ta balık ve deniz mahsulleri kategorisinde yer alan ilk 10 ülke ve bu ülkelerdeki firma sayıları şu şekilde:

Avrupa’daki Balık Restoranlarına Ne Satılabilir?

Tüketicilere balık ve deniz mahsulleri sunan restoranlara çok sayıda ürün ihracatı yapılabilir. Balık restoranlarına satılabilecek başlıca ürünler şu şekildedir:

- Somon, levrek, sardalya, çipura, uskumru gibi sıklıkla tüketilen balık çeşitleri

- Kabuklu deniz ürünleri

- İstakoz, karides, yengeç, deniz tarağı gibi deniz mahsulleri

- Balık filetoları ve işlenmiş balıklar

- Baharat ve soslar

- Sebze ve garnitürler

Balık restoranları için taze ve kaliteli ürünler tedarik etmek oldukça önemlidir. Restoranların ürün talepleri işletmenin bulunduğu ülkeye göre değişebilir.