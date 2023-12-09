Avusturya, Türkiye’den taşyünü satın alacak

Avrupa ve Asya‘nın kesişme noktasındaki coğrafi konumu ve hareketli iş sektörleri, Türkiye'yi önemli bir ticaret merkezi olarak öne çıkarmıştır. Son yıllarda ise Türkiye sürekli ekonomik büyüme kaydetmiş ve Avusturyalı şirketlere, özellikle inşaat ve altyapı, ambalaj, motorlu taşıt, turizm, tekstil ve yenilenebilir enerji sektörlerinde birçok fırsat sunmuştur.

Bugün ise bu fırsatlardan yararlanmak isteyen bir Avusturya firması, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Avusturya’da Isı yalıtımı, yalıtım ve jeotekstil gibi konularda devleşen bir firma bıraktığı ilanla Türk üreticilerden taşyünü satın alacağını belirtti.

Avusturyalı ithalatçının ihracat fırsatını değerlendirecek olan üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Tek tıkla Avusturya pazarına giriş yapın

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Avusturya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde buradan ulaşabiliyorlar. Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile Avusturya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Tarım makinelerinden, yapı ve inşaata kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin Avusturya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.