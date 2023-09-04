Azerbaycan firması, Türkiye'de iş ortakları arıyor

Azerbaycan 2022 yılında toplam 14,5 milyar dolarlık bir ithalat yapmıştır. Bu ithalat içerisinde ilk üç ülke sırasıyla Rusya, Türkiye ve Çin’dir.

2022 yılında Azerbaycan 14,5 milyar dolarlık bir ithalat yaptı bu ithalat içerisinde ilk üç ülke sırasıyla Rusya, Türkiye ve Çin olarak gerçekleşti

TurkishExporter’da her gün birkaç alım ilanı yayınlanan Azerbaycan’dan, bugün de çeşitli sektörde faaliyet gösteren firmanın bir talebi yayınladı. Azeri ithalatçının bıraktığı alım ilanın özeti ise: ‘’Azerbaycan'da gıda, inşaat ve s. sektörlerde faaliyet gösteren bir firmayız. Türkiye'de üretilen inşaat malzemeleri konusunda yani bu ürünler boya, toz boya, sanayii boyaları, izolasyon ürünleri vs. olan distribütörlük ve satış hizmetleri sunabilecek iş ortakları arayışındayız.’’

Bu ithalatçı ile Forie’de yer alan ilan üzerinden temas kurabilirsiniz. Forie mobil ihracat uygulamasını ilk kez kullanacaksınız bu ilanı size sağlanan 10 kredi tutarında basic demo hesapla ücretsiz görebilirsiniz.