Azerbaycan, Türkiye’den çeşitli promosyon ürünler talep ediyor

Turkishexporter aracılığıyla bugüne kadar birçok ithalatçı ve ihracatçı, kapılarını dünyaya açarak ticaretteki yükselişini sürdürüyor. Bugün ise bu platforma Azerbaycan’dan bir ithalat talebi daha geldi.

Bu kapsamda elektrikli el aletleri, test cihazları, petrol, gaz ve enerji endüstrisi ile ilgili ürünler üreten bir Azerbaycan firması B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türkiye’den not kağıdı, not defteri, kalem, cam bardak, karton çanta ve anahtarlık gibi promosyon ürünleri satın alacağını belirtti.

Azerbaycan’dan talepte bulunan ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Azerbaycan pazarına giriş bileti

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Azerbaycan pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Azerbaycan’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Azerbaycan pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.